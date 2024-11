Torino, Vanoli: “Mi è piaciuta la squadra, ci manca peso offensivo”

C’è il rischio depressione: “Questi momenti bisogna superarli e alzare la testa, ci sono dei momenti belli come all’inizio e adesso ci sono questi. I ragazzi devono guardare avanti e lottare, dobbiamo solo lavorare“.

Torino arrendevole: “Stiamo attraversando un momento non facile, quando ti manca un giocatore come Zapata o anche Adams essere pericolosi in fase offensiva non è facile. Dobbiamo continuare e cercare situazioni diverse, dobbiamo dare qualcosa in più“.