Manuel Bortuzzo commovente: lacrime tra i tifosi

Momenti di grande commozione per Manuel Bortuzzo, i suoi tifosi riescono a fatica a trattenere le lacrime

Manuel Bortuzzo è diventato, nel corso degli ultimi anni, un vero e proprio esempio di resilienza, coraggio e capacità di ripartire. La sua drammatica vicenda, relativa a quel maledetto febbraio 2019, ha fatto il giro dell’Italia e non solo. Un colpo di pistola, all’esterno di un locale a Roma, lo ha condannato ad una vita in sedia a rotelle provocandogli una paralisi agli arti inferiori. La sua vita, infatti, è cambiata per sempre.

In molti avrebbero gettato la spugna e si sarebbero abbattuti. Non Manuel che ha provato a ripartire. Soprattutto grazie all’importante aiuto della famiglia, degli amici e di tutti coloro che gli vogliono bene e che non lo hanno mai lasciato da solo. La partecipazione al reality show “Grande Fratello Vip“, la pubblicazione del suo primo libro “Rinascere”, la medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Parigi e molto altro. Per Manuel, nelle scorse ore, una nuova ed importante soddisfazione.

Bortuzzo, momento di grande commozione: tutti in lacrime

In occasione della decima edizione del premio letterario sportivo “Memo Geremia”, nella serata di giovedì 7 novembre si è svolta la cerimonia di consegna agli autori premiati per quest’anno. Tra i vincitori, appunto, Manuel Bortuzzo. L’evento, promosso da Ascom Confcommercio, è stato condotto dai giornalisti Gianluca Di Marzio e Micaela Faggiani.

Manuel è stato premiato per il saggio “Soli nella tempesta” (editore Rizzoli). Un libro che racconta la storia di un “guerriero senza spada” che ha saputo reagire al crudele destino che la vita gli ha riservato. Proprio quando in quella notte di quasi cinque anni fa venne scambiato per un’altra persona. Un colpo di pistola che lo ha paralizzato per sempre rovinando tutti i suoi piani che aveva prefissato.

Un guerriero che ha avuto la forza di reagire con disciplina e forza mentale, ricostruendo di fatto vita e carriera sportiva. Il tutto senza dimenticare il coraggio e, soprattutto, la forza di volontà. Una vittoria sì annunciata giorni fa, ma che ha ugualmente commosso lo stesso nativo di Trieste. Queste le sue parole rilasciate sul palco: “Alcuni treni sono persi per sempre. Su altri, invece, ho la sensazione che qualcosa potrebbe esserci ancora posto per me. Nel corso di questi anni sono cambiati, ma comunque preparati ad altri cambiamenti che mi renderanno diverso“.