“Adesso è realtà”, Manuel Bortuzzo commuove tutti: la rivelazione

Manuel Bortuzzo ha commosso tutti ancora una volta con l’ultimo annuncio che lo riguarda da vicino: i fan non possono che apprezzare

Manuel Bortuzzo, medagliato paralimpico di Parigi 2024, è ancora al centro della scena mediatica, anche per la pubblicazione del suo libro. Da lui è sempre possibile imparare qualcosa di nuovo, visto che la sua esperienza può essere d’esempio a molti.

Un incidente davvero pazzesco ha interrotto la sua vita da atleta ma non la sua vita. Il 3 febbraio 2019 Bortuzzo si è risvegliato su una sedia a rotelle, dopo aver perso l’uso delle gambe. Una pallottola lo ha colpito alla schiena fuori da un locale, per uno scambio di persona banale quanto tragico. Il suo sogno di arrivare a disputare le Olimpiadi si è bloccato ma non infranto e infatti a distanza di 3 anni l’obiettivo è stato raggiunto. Bortuzzo poteva essere tra i convocati per Tokyo2020, visto i buoni risultati che stava ottenendo in piscina a livello giovanile.

Poi lo stop e la lenta risalita, fatta anche di clamore mediatico con la partecipazione al GP VIP. Un’esperienza che lo ha fatto conoscere al grande pubblico ma che non ne ha mutato obiettivi e carattere. Testa bassa e lavorare per il grande sogno di Parigi, poi realizzato alla grande. Una medaglia di bronzo nei suoi 100 rana è stata un’enorme soddisfazione, che lo ha ripagato degli enormi sforzi profusi nel tempo.

Manuel Bortuzzo lancia il suo insegnamento: “Mai avere paura di provare”

Bortuzzo è un punto di riferimento da emulare e da tener sempre presente, per abnegazione e resilienza alle difficoltà che la vita presenta. Durante il festival di Focus, al museo Leonardo Da Vinci di Milano, Manuel è stato uno degli ospiti d’eccezione.

Il suo intervento è stato rivolto soprattutto ai ragazzi più giovani, con un messaggio da segnare con cura: “Non dovete avere paura di provare, non avete idea di quanto può essere bello quello che potete trovare. Le sfortune nella vita ci accomunano tutti, se ce l’ho fatta io si può fare”.

Lui è uno di quelli che ce l’ha fatta e ha ottenuto il massimo grazie al suo impegno. Lo sport lo ha aiutato a superare i problemi della vita e per questo adesso non lesina di parlarne nelle scuole, tra un allenamento e l’altro in piscina.

Come raccontato al TG di La7: “E’ un cerchio che si è chiuso dopo 5 anni dal mio incidente”. Bortuzzo ha vissuto momenti difficilissimi ma non ha mai mollato. Adesso l’obiettivo futuro è quello di arrivare a Los Angeles 2028, con la speranza questa volta di vincere un bell’oro.