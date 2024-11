Gesto commovente di Sinner: tifosi in lacrime

Jannik Sinner sta vivendo un momento di forma strepitoso ma non perde mai la sua grande umiltà: il suo ultimo gesto è commovente

Il numero uno del mondo è stato premiato con la coppa che spetta al miglior giocatore alla fine dell’anno e si appresta a vivere un finale di stagione ad altissimo livello. Il suo 2024 è stata da sogno e c’è ancora qualcosa da conquistare prima delle meritate vacanze.

Difficile chiedere di più a Jannik Sinner in questo momento. Dopo la vittoria agli US Open, il campione di San Candido ha messo insieme anche una splendida cavalcata a Shanghai, vincendo il terzo Master 1000 della sua stagione (Miami, Cincinnati e appunto Shanghai) e aggiudicandosi anche la ricchissima esibizione in Arabia Saudita (SixKingsSlam). Ora nella sua testa c’è solo le ATP Finals di Torino, dove punta a vincere per la prima volta il torneo dei maestri. Proprio nella location casalinga ha ricevuto la coppa come numero 1 del ranking ATP per il 2024, strameritata visto il vantaggio abissale in classifica rispetto ai rivali.

A novembre ci saranno anche le fasi finali della Coppa Davis a Malaga, con l’Italia che deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro l’Australia. Il capitano Volandri si affiderà ovviamente a Sinner per provare a bissare l’impresa del 2023.

Jannik Sinner si conferma un campione anche fuori dal campo: il gesto ha commosso tutti

Ma come tutti sanno, Jannik Sinner non è solo un fuoriclasse in campo ma anche un campione nella vita. Una persona con un’umiltà e un’educazione fuori dalla norma. Il classico bravo ragazzo col volto pulito da presentare in famiglia. Ogni occasione per lui è buona per confermarlo e ancora una volta ne ha dato dimostrazione proprio a Torino.

Al termine del suo primo match alle Nitto Atp Finals di Torino, vinto contro De Minaur in due comodi set, Sinner ha trovato il tempo di incontrare la piacentina Giulia Gardani. L’istruttrice federale di tennis ebbe nell’agosto del 2023 un bruttissimo incidente a New York, mentre si trovava lì con il marito Matteo Maj. Un’auto guidata da una donna con problemi psichici l’aveva investita, causandole un trauma alla colonna vertebrale. Da qual momento è costretta su una sedia a rotelle e sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione.

Durante l’incontro Jannik ci ha tenuto a ringraziarli per la loro presenza: “Grazie di essere venuti, è bellissimo avervi qui”. Insomma un altro gesto da fuoriclasse.