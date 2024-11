Italia, Spalletti punta su Barella e Donnarumma

Chiudere la pratica in Belgio per affrontare domenica la Francia a mente libera e senza il rischio di poter mancare la qualificazione. Questo l’obiettivo dell’Italia che contro la squadra di Tedesco non dovrebbe rinunciare ai titolari. Con Spalletti che in conferenza stampa ha confermato la titolarità del diffidato Donnarumma.

Italia, Spalletti sulla titolarità di Donnarumma

Sul ballottaggio Vicario-Donnarumma, Spalletti ha risposto così: “Domani gioca Donnarumma. Bisogna fidarsi dei nostri calciatori e sapere che anche in un momento dove può succedere qualcosa loro sapranno comportarsi bene nelle tensioni“.

Non solo Donnarumma, chi sarà in campo dal 1′ minuto è anche Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è rientrato in Nazionale in questa terza tornata di match di Nations League. Barella è infatti mancato nelle prime 4 gare dove il centrocampo Ricci-Tonali-Frattesi ha ben figurato. Il sardo potrebbe però giocare in una posizione più avanzata alle spalle di Retegui.

Spalletti su Barella

Il ct ha parlato così della presenza in campo di Barella: “A noi serve un calciatore che sappia legare il centrocampo con le ripartenze della squadra, che sappia scambiare posizioni e che abbia attitudini offensive. Barella ha un po’ tutto questo. Lo aspettavamo e probabilmente sarà in campo“.

Italia quindi che ripartirà da Donnarumma e Barella e si affiderà ancora una volta a Retegui con Moise Kean pronto a subentrare con l’obiettivo di tornare dal Belgio con punti fondamentali…