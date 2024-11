Sport & Outdoor, Salomon inaugura il primo brand store a Milano

Salomon, brand iconico dello stile di vita legato agli sport di montagna, è orgoglioso di annunciare l’apertura del suo primo brand store italiano nel quartiere Brera di Milano. Dopo le recenti aperture a New York, Parigi, Londra, Shanghai e Tokyo, il nuovo punto vendita di Milano ha aperto le porte il 7 novembre, segnando una tappa fondamentale per il marchio in Italia.

Il negozio, di 85 metri quadrati, si trova in Corso Garibaldi, 12, nel cuore di Brera, noto quartiere degli artisti di Milano, vivace e popolato da bohemien, appassionati di aperitivi e coppie romantiche. Progettato per offrire un’esperienza immersiva, il brand store propone le collezioni di calzature, abbigliamento e accessori per il trail running e l’escursionismo, oltre a un’area dedicata alla scansione 2D del piede. Gli appassionati di sneaker potranno esplorare un’intera sezione dedicata alle calzature Sportstyle di Salomon, sempre più richieste.

“Essere Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 rende questa giornata ancora più speciale per il brand Salomon” afferma Paolo Parmeggiani, Salomon Director of Countries & Managing Director Italy. “Siamo estremamente orgogliosi di offrire un’esperienza e un servizio eccellente ai consumatori. Milano, con la sua vicinanza alle montagne e alle località sciistiche e il suo ruolo centrale nella Fashion Week di settembre, è il luogo perfetto per esprimere lo stile di vita moderno degli sport di montagna di Salomon, che spazia dall’attrezzatura per l’escursionismo ai prodotti per la corsa fino alle sneakers ispirate alla moda”. Il negozio è dotato di un sistema Tap2Pay che consente ai clienti di effettuare pagamenti rapidi tramite smartphone, riducendo i tempi di attesa alla cassa e migliorando l’esperienza di acquisto. Inoltre, grazie al servizio di “endless aisle”, i clienti possono ordinare in negozio qualsiasi prodotto non disponibile al momento e riceverlo direttamente a casa, ovunque in Italia.

Gli orari di apertura del nuovo brand store Salomon a Milano sono da lunedì a sabato, 11:00 – 19:30, e domenica, 12:00 – 19:30. L’apertura ufficiale sarà celebrata con un Opening Party il 22 novembre, dalle 17:00 alle 21:00, aperto a tutti. Sarà un evento speciale, dove le diverse anime del brand si fonderanno in un’unica esperienza. Gli appassionati di moda potranno godersi un DJ-set, aperitivi e gadget esclusivi, mentre gli amanti della corsa saranno invitati a partecipare a un “progetto di running art”: insieme agli atleti Salomon, correranno una “blind track”, creando un design virtuale unico per le strade di Milano.