UFFICIALE – Pogba lascia la Juventus: “A volte le cose non vanno come vorremmo, il legame rimane”

Pogba separano le proprie strade ed il francese è dunque libero di accasarsi in una nuova squadra a parametro zero. Ora è ufficiale, come vi abbiamo anticipato questo pomeriggio qui su Sportitalia: la Juventus e Paulseparano le proprie strade ed il francese è dunque libero di accasarsi in una nuova squadra a parametro zero.

Ecco il comunicato emesso dal club bianconero poco fa: “Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”.

Lo stesso Pogba su Instagram ha poi scritto: “Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus”.