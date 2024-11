Nuovo colpaccio della Ferrari: la firma è UFFICIALE

Firma ufficiale in casa Ferrari: che colpo incredibile per la scuderia di Maranello, continua la rivoluzione in vista della prossima stagione

Mancano tre Gran Premi alla fine del campionato mondiale di Formula 1 e, dopo aver visto svanire le ultime possibilità di conquistare il titolo per quanto riguarda la classifica piloti, la Ferrari punta ora ad arrivare prima nella graduatoria costruttori.

Il margine che separa la Rossa dalla McLaren è di soli 36 punti, una distanza minima che può essere facilmente colmata nelle ultime tre gare della stagione, ma servirà sfornare delle prestazioni importanti a partire da Las Vegas. I tifosi si aspettano tanto sia da Leclerc che da Sainz e si augurano di poter celebrare quantomeno il primato nella classifica costruttori a fine anno, utile per poter lanciare un segnale in vista del prossimo campionato.

Il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti per la Ferrari che saluterà Sainz per accogliere nel proprio team una leggenda della Formula 1 come Lewis Hamilton ed i tifosi non stanno nella pelle nel vederlo correre con la tuta rossa addosso. I cambiamenti in casa Ferrari, però, non riguardano solamente i due piloti o le monoposto, che si spera possano essere ancora più veloci. Intanto infatti è arrivato un annuncio importante nelle ultime ore che rafforza la posizione della scuderia di Maranello a livello di brand.

La Ferrari ha infatti annunciato ufficialmente che a partire dalla prossima stagione, l’importante brand di scotch wishky Chivas Regal sarà official team partners della Rossa.

Ferrari, ecco il nuovo sponsor: arriva la firma con Chivas Regal

Ad una settimana dal terzo ed ultimo GP della stagione, la Ferrariha annunciato di aver sottoscritto un accordo di partnership con l’importante brand di scotch whisky Chivas Regal, facendo una sorpresa ai propri tifosi. Il noto brand sarà official team partner della scuderia di Maranello ed il team principal Frederic Vasseur ha espresso grande soddisfazione per aver dato il via a questa collaborazione.

Il frontman della Ferrari si è detto lieto di poter annunciare questa partnership commerciale con Chivas Regal, dicendosi sicuro del fatto che tale collaborazione gioverà a tutte le parti in causa avendo obiettivi in comune: “Con Chivas Regal ci accomuna la voglia di progredire e di essere il riferimento nei rispettivi campi d’azione. Sarà piacevole iniziare a collaborare a quella che sarà una partnership benefica per entrambi i brand” ha dichiarato, certo di aver puntato sul brand giusto per accrescere il valore della Ferrari a livello di immagine.

Oltre che per questioni prettamente di pista, l’accordo commerciale stretto con Chivas Regal permette alla rossa di farsi anche promotrice del tema riguardo la guida sicura. Attraverso Chivas Regal, infatti, la scuderia di Maranello punta anche a sensibilizzare i propri tifosi ed aumentare la loro consapevolezza riguardo ai rischi che si corrono quando ci si mette al volante dopo aver bevuto. Insomma, un accordo commerciale a 360° per la Ferrari, utile non solo a livello economico e di brand, ma anche dal punto di vista sociale.