The Art of Fighting, Francesco Paparo è il nuovo campione d’Italia per la categoria dei pesi superpiuma: battuto al secondo round Mohamed Diallo.

La grande boxe live su Sportitalia: dalle ore 19.30 live su Sportitalia la settima serata di grande boxe targata The Art of Fighting 7. Non perdetevi lo spettacolo in diretta su Sportitalia, canale 60 DDT.

