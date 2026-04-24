Liegi Bastogne Liegi, la super sfida tra Pogacar, Evenepoel e Seixas

Fino a questo momento le classiche Monumento di ciclismo hanno regalato grande spettacolo e domenica si corre la Liegi Bastogne Liegi.

Domenica 26 aprile è in programma la 112^ edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle Classiche-Monumento (chiamata la Doyenne, la Decana). E’ l’ultimo tassello del trittico delle Ardenne iniziato con l’Amstel Gold Race (vinta da Evenepoel), e proseguito con la Freccia Vallone (conquistata da Paul Seixas).

La grande sfida

Una sfida a due, anzi, a tre. Perché il campione del mondo Tadej Pogacar, dopo aver conquistato quest’anno la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, tira dritto sulla Liegi, con l’amaro in bocca del secondo posto alla Parigi-Roubaix. Sarà una super-sfida con Remco Evenepoel, vincitore nel 2022 e nel 2023, ma non solo: l’attenzione del pubblico è fortemente incentrata sul campioncino francese Paul Seixas, che ha vinto due giorni fa la Freccia Vallone e sta dimostrando di avere un talento davvero incredibile.

Classe 2006, alla prima stagione da professionista, sta lasciando il segno in diverse occasioni e domenica avrà proprio la possibilità di sfidare l’attuale campione del mondo.