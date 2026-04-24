Al Meazza va in scena un classico del calcio italiano: rossoneri e bianconeri si affrontano nel big match della 34ª giornata in una sfida che può indirizzare il finale di stagione, tutte le curiosità di Planetwin365.news.

Milan-Juventus è uno dei crocevia più importanti del weekend di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida in cerca di continuità dopo un periodo altalenante, segnato dai ko contro Napoli e Udinese e interrotto solo dal successo sul campo dell’Hellas Verona. Il Milan si conferma la miglior difesa del torneo, ma davanti ha prodotto meno del previsto, anche per il rendimento discontinuo di Leao e il lungo digiuno di Pulisic.

Serie A: Milan-Juventus, a San Siro pesa la corsa Champions

Di tutt’altro tenore il momento della Juventus, che con Luciano Spalletti in panchina ha cambiato passo ritrovando risultati e continuità. Nelle ultime sette gare i bianconeri hanno raccolto cinque vittorie e due pareggi, rilanciando con decisione la propria corsa Champions. Il rendimento recente racconta di una squadra più compatta, solida e convinta dei propri mezzi.

I precedenti: equilibrio al Meazza, Juve avanti nella storia

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Milan e Juventus si sono affrontate 229 volte, con un bilancio complessivo favorevole ai bianconeri, avanti con 89 vittorie contro le 66 dei rossoneri, mentre i pareggi sono 74. A San Siro, però, il copione cambia sensibilmente: nei 90 precedenti di Serie A al Meazza il Milan ha ottenuto 30 successi, contro i 25 della Juventus, mentre i pareggi sono 35. Un dato che conferma quanto il fattore campo abbia spesso inciso in questa sfida.

Anche i precedenti più recenti raccontano un confronto estremamente equilibrato. Negli ultimi nove incroci di campionato si registrano cinque pareggi e due vittorie per parte, con un altro elemento ricorrente: tutte queste gare si sono chiuse con al massimo due reti complessive.

All’andata, a Torino, finì 0-0 e al Milan restò il rammarico per il rigore fallito da Pulisic. Da quando Spalletti siede sulla panchina juventina, inoltre, la Juve ha perso in trasferta in campionato soltanto contro Napoli, Cagliari e Inter, collezionando anche cinque clean sheet nelle ultime sei uscite.

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