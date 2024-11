“Fuori al prossimo GP”: futuro ribaltato in F1

Clamoroso in Formula 1, lo fanno fuori al prossimo gran premio: cambia tutto, ecco cosa può succedere

Ennesimo ribaltone in Formula 1. Il prossimo gran premio potrebbe essere quello giusto per ‘far fuori’ un grande protagonista degli ultimi mondiali. Il suo futuro è ormai stato deciso: difficilmente potrà terminare la stagione a bordo della sua attuale vettura. Questo almeno è ciò che pensano molti addetti ai lavori, anche se c’è chi va controcorrente e la vede in maniera totalmente diversa.

A tre gran premi dalla fine di un 2024 molto complesso anche in casa Red Bull, di fatto indirizzato verso l’ennesimo titolo vinto solo da una super performance di Verstappen in Brasile, sono in molti a domandarsi quale potrà essere il futuro di Sergio Perez.

Le performance di Checo vanno assolutamente ascritte tra le grandi delusioni di questa stagione. Tuttavia, nonostante le voci riguardanti una sua possibile sostituzione negli ultimi gran premi del campionato, il suo posto al momento non è stato in alcun modo intaccato, e c’è chi è convinto che anche nelle ultime gare dell’anno il messicano manterrà la guida della seconda Red Bull. Con buona pace di Franco Colapinto individuato da molti in Red Bull come un potenziale sostituto.

Formula 1, cambia il futuro di Sergio Perez: ribaltone incredibile

Per quanto sia stato assolutamente deludente in questo 2024, Perez non può essere l’unico colpevole della sua crisi di risultati. Questo almeno è il pensiero non tanto dei suoi tifosi, quanto di un ex campione del mondo: Jacques Villeneuve.

L’ex pilota canadese, intervistato da ‘Grasvenor Sport’, negli ultimi giorni non a caso si è lasciato andare a dichiarazioni controcorrente sul futuro del messicano. Secondo lui, infatti, non solo continuerà a correre in Red Bull in questi ultimi gran premi stagionali, ma manterrà il proprio posto anche nella prossima stagione, forte di un contratto lungo ancora due anni.

“Colapinto meriterebbe un’auto il prossimo anno, ma non è detto che ce ne possa essere una disponibile“, ha dichiarato l’ex campione del mondo con la Williams, aggiungendo: “Alcuni sono certi che prenderà il posto di Perez, ma il messicano ha un contratto. Ormai sono dieci mesi che dicono che Perez sarà fuori dalla prossima gara“.

D’altronde, c’è un motivo secondo Villeneuve per cui in Red Bull in pochi hanno veramente voglia di separarsi da Checo. Innanzitutto, il fatto che il messicano porta sponsor e dà stabilità alla squadra, cosa da non sottovalutare. Inoltre, è un pilota apprezzato da Verstappen, altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione, e che in un certo qual senso potrebbe diventare la più grande garanzia per il futuro di Perez, pronto ancora una volta a giocarsi le sue chance anche nella prossima stagione.