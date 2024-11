Lotito: “Rinnovo Baroni? Basta la stretta la mano. Non parliamo di Scudetto”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio ai giornalisti presenti: “Se parlo di rinnovo con Baroni? La cosa negativa di questo mondo è parlare sempre di denaro, che è l’ultima cosa. Con lui c’è un rapporto familiare, non c’è bisogno di parlare, ci siamo stretti la mano, c’è un rapporto di empatia, è una famiglia. Quando c’è il pater familias, che sono io, ci sarà tempo e luogo di fare tutto, i meriti non saranno mai disattesi. Rovella e Guendouzi contro? Mi ha fatto sorridere, c’è stato un confronto serrato anche sul campo per farvi capire l’agonismo che hanno entrambi i giocatori che rappresentano un punto di riferimento e la voglia di dimostrare che noi ci siamo, e lo faremo vedere sul campo”.

Poi sullo Scudetto: “Non parliamone, sono fuori luogo, siamo all’inizio. Non faccio pronostici, pensiamo a vivere quotidianamente la nostra esperienza. Sono convinto che poi con questo atteggiamento possiamo dare grandi soddisfazione e di poter dire che la Lazio è tornata a essere un punto di riferimento. La Lazio non è più un punto di partenza, ma un punto di arrivo. La Salernitana? Non entro nelle proprietà degli altri. Quella società aveva un valore commerciale superiore rispetto a quello che è stata venduta. È stata venduta a Capodanno a una cifra ridicola, con gli acquirenti nemmeno in Italia. Fate voi le vostre considerazioni”.