Platini: “Seguo la Juve da lontano. Sul VAR penso che…”

Michel Platini ha parlato a Santa Lucia del Mela presso lo Juventus Club “Gaetano Scirea”. Di seguito le sue parole raccolte da SportMediaset: “Come seguo la Juve? Da lontano. Purtroppo le TV francesi non hanno comprato i diritti della Serie A.

Ormai i giocatori bianconeri non li conosco più, i dirigenti li conosco poco, dei tifosi di quando giocavo io ne sono rimasti pochi perché sono passati 40 anni… Ma quando vedo la Juventus vincere mi fa sempre piacere”.

“Se Thiago Motta gliel’ha data… Vedremo alla fine della carriera cosa avrà fatto, come si diceva di me quando sono arrivato a 18 anni. VAR? Sono contrario, non fa le cose giuste. Io la userei solo per le misurazioni delle linee, per i falli lascerei decidere agli arbitri”.