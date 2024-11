“Sono un po’ assente”, Tamberi commuove gli italiani: il motivo del suo post

Il post pubblicato da Gianmarco Tamberi sui suoi profili social ha commosso gli italiani: gesto emozionante dell’atleta azzurro

Uno degli atleti italiani che gode di tantissima stima e affetto da parte del pubblico appassionato di sport è senza dubbio Gianmarco Tamberi. L’altista azzurro, probabilmente assieme ad altri miti del movimento italiano in questo momento come Jannik Sinner e Francesco Bagnaia, è uno dei migliori volti dello sport singolare nostrano e sono sempre moltissimi i tifosi che lo sostengono in tutte le sue gare, come alle ultime Olimpiadi di Parigi.

Negli ultimi Giochi Olimpici svoltisi ad agosto, per via di un problema fisico proprio nei giorni delle competizioni, Tamberi non è riuscito suo malgrado a riconfermarsi nei primissimi posti come fece con la medaglia d’oro a Tokyo 2020. Nonostante ciò l’affetto dei suoi fan non è mancato e gli hanno mandato sui social tanti messaggi di vicinanza in quel momento complicato. Ora è proprio l’atleta 32enne ad utilizzare i suoi profili social per fare un annuncio speciale.

Gianmarco Tamberi cuore d’oro: ha fatto visita ai bambini malati in ospedale

Nelle scorse ore Tamberi ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta e un professionista dal cuore d’oro e dalla grandissima generosità che lo ha sempre contraddistinto. L’altista marchigiano ha infatti fatto visita ai bambini malati che si trovano nei reparti di cardiologia pediatrica alle Torrette e di oncologia al Salesi di Ancona.

Lo stesso “Gimbo” sul suo profilo Facebook ha raccontato questa esperienza: “Sono un po’ assente in questo periodo nei social ma mi sto prendendo un po’ di tempo per rimettere in ordine tante cose che fino a Parigi avevo lasciato indietro. Ci tenevo però in questo momento a ringraziare le tante meravigliose persone che ho incontrato in questi giorni, le quali si stanno dedicando con tutti loro stessi per aiutare chi ha più bisogno”.

Tamberi ha quindi chiesto anche scusa alle persone che non sono più state aggiornate sulla sua vita tramite i social ma poi mostra le foto della visita ai bimbi malati e si augura con le seguenti parole di essere stato di aiuto per loro: “Spero di essere riuscito a strappare un sorriso o anche solo ad aver dato un briciolo di forza o di speranza ai bambini e i ragazzi che ho incontrato in questi giorni, che stanno lottando come leoni per riprendersi in mano la loro vita”.