Colpo durissimo per Schumacher: è saltato tutto

L’ultima notizia è una vera e propria mazzata per Schumacher e per tutti i fan: ora è davvero saltato tutto

Nel mondo della Formula 1 basta solo pronunciare il nome Schumacher per far venire in mente ricordi meravigliosi. Il campionissimo tedesco ha regalato emozioni gigantesche agli appassionati di F1, specialmente ai tifosi della Ferrari: dopo i due campionati del mondo vinti alla guida della Benetton, infatti, Michael Schumacher è riuscito a trionfare per cinque anni consecutivi con la Rossa di Maranello (ancora oggi un record assoluto).

Come noto la vita del Kaiser è stata completamente stravolta dall’incidente sugli sci a Meribel del 29 dicembre 2013. Da quel momento in poi Michael Schumacher non è più comparso in pubblico e ovviamente non può più fare parte del mondo dei motori. I fan, però, avevano coltivato grosse speranze in suo figlio Mick, che aveva scelto di correre in F1 proprio come il papà.

Tuttavia i due anni con la Haas sono stati tutt’altro che esaltanti per il pilota tedesco, che ora fa parecchia fatica a trovare di nuovo un volante per partecipare al Mondiale. Con l’arrivo di Bortoleto in Sauber non ci sono più posti liberi per il 2025: Mick Schumacher continuerà quindi a competere con la Alpine nel campionato del mondo Endurance ed è in lotta per mantenere il suo ruolo di terzo pilota della Mercedes.

Mazzata tremenda per Schumacher: i fan sono senza parole

Eppure c’è stato un momento dove il figlio del 7 volte campione del mondo di F1 sembrava a un passo dalla Ferrari. Stando a quanto riportato dal quotidiano austriaco ‘Kleine Zeitung’, infatti, il Cavallino rampante avrebbe voluto affidare la propria Hypercar giallo-rossa del campionato WEC al figlio d’arte. Ma perché non si è arrivati alla fumata bianca?

Sempre il quotidiano austriaco spiega che la Ferrari aveva chiesto a Mick Schumacher di attrarre nuovi sponsor per sostenere la sua partecipazione. Il pilota 25enne non è però riuscito in questo intento e per questo la scuderia di Maranello ha deciso di affidare la vettura nelle mani di Phil Hanson.

Una vera e propria batosta per Mick Schumacher: il passaggio in Ferrari, anche se solo nel campionato Endurance, poteva rappresentare la vetrina migliore per fare bene e magari rientrare in futuro nel Circus. Invece, stando così le cose, il figlio del leggendario pilota tedesco dovrà attendere un’occasione probabilmente nel 2026. Nel frattempo le ultime voci rivelano che la Ferrari starebbe pensando a Guanyu Zhou come terzo pilota per il prossimo anno.