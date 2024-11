Fiorentina, Gudmundsson sulla via del rientro

Gli ultimi due mesi hanno visto una Fiorentina solida e compatta che ha saputo sorprendere tutti. I gigliati hanno dovuto fare a meno per quasi tutta la stagione di Albert Gudmundsson. L’Islandese arrivato dal Genoa si era preso la viola con le reti a Lazio e Milan. L’infortunio contro il Lecce ha però spalancato le porte a Beltran, diventato elemento chiave. Ora che il rientro dell’islandese sembra ad un passo Palladino si prepara ad avere un’arma in più in una viola che non vuole smettere di sognare. Non solo Gudmundsson che dovrebbe tornare in panchina contro l’Inter.

Fiorentina, riecco Bove e Cataldi

La viola infatti è pronta a recuperare sin da Como, Cataldi e Bove. Nell’anno nuovo tornerà invece Richardson ko con la sua nazionale. Una Fiorentina che è stata trascinata fin’ora dalle reti di Moise Kean e che si prepara a riaccogliere Gudmundsson, quella di Raffaele Palladino. Una squadra che dovrà riprendere la corsa anche in Conference League provando a restare nelle zone alte in campionato. Con Commisso che è stato chiaro se a gennaio ci sarà l’occasione di rinforzare la squadra lui lo farà per non lasciare nulla di intentato…