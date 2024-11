Grave lesione del crociato, infortunio choc in Italia: stop lunghissimo

Negli ultimi mesi sono aumentati gli infortuni gravi al crociato e l’ultima notizia gela la squadra. In arrivo un grave e lungo stop

La sosta per le Nazionali nel mondo del calcio è praticamente finita e l’obiettivo è evitare infortuni. Quest’anno – visto il grande aumento di partite in qualsiasi sport – uno dei principali problemi riguarda gli incidenti al crociato, una tipologia grave di infortunio che mette a rischio tutta la stagione.

Ne sa qualcosa la Juventus che ha perso prima Bremer e ora ha perso anche Cabal: quest’ultimo si è rotto il crociato in Nazionale e il calciatore resterà fuori fino a fine stagione. I problemi al crociato sono comuni in tutti gli sport, dal calcio al tennis fino alla pallavolo e c’è ansia costante tra i club vista la possibilità di perdere la propria stella per diverso tempo.

Questa volta è accaduto nel mondo del basket e si tratta di una batosta non indifferente per il club della Pallacanestro Goldengas Senigallia, compagine di serie B ma con grandi ambizioni per il futuro. Il club marchigiano ha perso l’ultimo match e soprattutto ha perso per infortunio, uno stop piuttosto grave, il cestista Giovanni Sablich. La società ha riportato l’esito degli esami e l’infortunio che ha letteralmente sconcertato i tifosi.

Basket, grave infortunio e stagione finita per il giocatore

L’infortunio al crociato è uno dei più seri che un giocatore mai subire e spesso può condizionare la carriera. Nel calcio sappiamo di giocatori che – alla seconda rottura del crociato – non sono più tornati quelli di prima. Una situazione quindi delicata anche per altri sport come il basket. Intanto club ha voluto comunicare a Sablich la propria vicinanza ed ha rilasciato un comunicato dove emette cosi il seguente messaggio.

“La Pallacanestro comunica con dispiacere che – dopo i dovuti accertamenti medici – Giovanni Sablich ha riportato una grave lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Un lungo e duro stop e Sablich resterà ai box per diverso tempo, probabilmente fino al termine di questa stagione.

Sia la società che i tifosi hanno evidenziato la propria vicinanza a Giovanni che – dal canto suo – ha dichiarato poche parole, riportate a Vivere Senigallia: “Purtroppo questo infortunio mi obbliga a restare fermo per molto tempo. Mi aspetta un lungo percorso di recupero che affronterò nel miglior modo possibile per tornare in campo più forte. In ogni caso forza Goldengas”, ha chiuso il cestista che ha mostrato grande vicinanza.