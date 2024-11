Prima volta per Sinner: non era mai successo

Jannik Sinner non smette di riscrivere la storia del tennis italiano e non solo: prima volta in assoluto per il numero 1 del mondo

Ha vinto il ‘torneo dei maestri’ ma è un professore, unico titolare della cattedra di tennis in questa splendida annata. Ovviamente stiamo parlando di Jannik Sinner che ha aggiunto un’altra perla al suo 2024 da leggenda. Un anno dopo il ko in finale, per mano di Novak Djokovic, il 23enne della Val Pusteria si è rifatto con gli interessi della delusione per il sogno di conquistare il titolo delle Atp Finals svanito sul più bello.

Trecentosessantacinque giorni dopo, il campione altoatesino, oltre a sedersi sul trono, ha messo in bacheca due Major, Australian Open e Us Open, tre Masters 1000, Miami, Cincinnati e Shangai, e ora, come detto, le Nitto Atp Finals, ospitate nella cornice di un’Inalpi Arena di Torino sold out e traboccante di passione per il tennis.

Il numero 1 del mondo nell’ultimo atto non ha avuto pietà di Taylor Fritz, già giustiziato a Flushing Meadows e liquidato con un duplice 6-4 in 1h e 25 minuti di gioco e con un solo break per parziale. Ormai Jannik usa la racchetta come un chirurgo il bisturi: colpisce in maniera precisa e al momento giusto. Un successo che è il 70esimo in stagione, il 26esimo negli 27 match ma che soprattutto lo consegna alla storia dal momento che per il 23enne di San Candido rappresenta una doppia prima volta.

Jannik Sinner, primo torneo vinto in Italia