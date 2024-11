Carraro (Pres. FIP): “Milano capitale del Padel, qui tutti si sentono a casa”

Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel, ha parlato a margine della presentazione della terza edizione di Premier Padel Milano P1. Queste le sue parole: “Quest’anno il torneo rappresenta un ulteriore novità: il primo anno era l’ultimo della prima storica stagione di Premier Padel, lo scorso abbiamo portato il femminile che era mancato l’anno precedente e per questa edizione il torneo di Milano sarà il torneo che deciderà i 16 giocatori e le 16 giocatrici che andranno a giocare il Master Final di Barcellona. Era un qualcosa che il torneo di Milano meritava per quello che ha fatto nei primi due anni, sono state due edizioni straordinarie. Milano, il pubblico Milan e e l’organizzazione hanno dimostrato che si tratta di uno dei tornei più belli al mondo. Lo giochiamo in una location magica, l’assessore Martina Riva lo ha definito un gioiello e mi trova d’accordo, l’Allianz Cloud è un vero gioiello e noi siamo felici e fortunati di giocarlo lì. Apprestiamoci a vivere una manifestazione ancora più magica degli altri anni anche perché sarà l’ultimo torneo della storia che vedrà la leggenda del Padel, Fernando Belasteguin in campo. Chiuderà con Milano, concluderà la sua carriera professionistica a Milano. Abbiamo visto Rafa Nadal ieri nella sua ultima partita e tra qualche settimana gli appassionati di padel di tutto il mondo potranno vedere all’Allianz Cloud l’ultima partita di Fernando Belasteguin in campo. Milano è la capitale della Moda, della Finanza e Milano sin dal primo anno si è trasformata anche nella capitale del Padel. Gli appassionati di Milano, della regione Lombardia e di tutta Italia hanno fatto vivere ai giocatore delle emozioni uniche si è creato un connubio tra spettatori in tribuna e atleti in campo che hanno fatto si che, definita così da tutti, la finale dello scorso anno è stata ad oggi la più bella partita della storia. Io son convinto che quest’anno avremo una nuova partita che diventerà la più bella partita della storia”.