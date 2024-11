Ceccon cambia tutto, tifosi senza parole: annuncio sconvolgente

Thomas Ceccon ha annunciato un cambiamento totale per la sua carriera che avverrà tra poco

Thomas Ceccon, il campione olimpico dei 100 dorso, primo italiano di sempre a riuscire in questa impresa, si vuole regalare una nuova esperienza nella sua carriera. Per questo ha deciso di lanciarsi verso una nuova avventura inaspettata.

Ci ha fatto sognare la scorsa estate a Parigi, centrando un oro storico nel nuoto, in una disciplina fino a quel momento tabù per i nuotatori italiani. Thomas Ceccon è forse il talento più cristallino che abbiamo in questo momento nel nuoto e alle recenti Olimpiadi lo ha dimostrato. Alla Defense Arena si è andato a prendere quello che tutti gli pronosticavano, il metallo più prezioso nella sua specialità preferita, lui che gareggia anche in altre gare.

Poliedrico in acqua ma anche fuori, con un carattere particolare, frutto della genialità pura. Le sue immagini del villaggio olimpico hanno fatto il giro del mondo, con un pisolino schiacciato nel bel mezzo di un parco per trovare un minimo di refrigerio e pace. Thomas ha 23 anni, di sfide ne vuole vincere molte e per questo non si accontenta di quanto raggiunto ma è pronto a rilanciare.

Thomas Ceccon, ecco la sua decisione

Come avvenuto a quasi tutti i grandi del nuoto azzurro, anche Ceccon è pronto a provare un periodo di allenamento all’estero. Rosolino, Magnini, la Pellegrini, Paltrinieri, tutti i super big si sono confrontati con metodi di allenamento differenti e in strutture diverse dalle nostre. Stati Uniti e Australia sono due destinazioni privilegiate per i nuotatori e offrono ogni tipo di comfort per atleti di questo livello.

Thomas Ceccon ha deciso di svelare il proprio futuro a margine del 24° Galà del Calcio Triveneto, presso il Teatro Comunale di Vicenza. Come ospite d’onore, il nuotatore azzurro ha svelato cosa ha deciso: “Andrò ad allenarmi per 6-7 mesi in Australia, per preparare al meglio i Mondiali di Singapore dell’estate 2025″.

Il campione olimpico poi aggiunge: “Dopo otto anni che mi alleno a Verona ho deciso di provare questa esperienza australiana. L’obiettivo è quello finalmente di lavorare assieme a un gruppo e di avere nuovi stimoli”. Le tempistiche prevedono una partenza in direzione Australia tra gennaio e febbraio con una permanenza che dovrebbe prolungarsi fino a ridosso dell’evento iridato nel quale Ceccon vuole arricchire ulteriormente il suo palmares di vittorie.