Daniele Scardina, video toccante: fan con le lacrime agli occhi

Un video di Daniele Scardina è diventato virale sul web: tifosi non le lacrime agli occhi, le immagini sono commoventi

‘King Toretto’ lotta ancora e lo fa con tutte le sue forze. Nonostante la sua vita sia cambiata radicalmente dalla grave emorragia cerebrale che lo ha colpito ormai due anni fa, Daniele Scardina non si è mai arreso. Semplicemente, ha cambiato obiettivi. Se prima la sua ossessione poteva essere la vittoria, oggi il suo sogno è diverso. Ma non per questo meno importante. Anzi, forse molto più prezioso.

L’ex pugile, ancora amatissimo da tanti fan che lo seguivano sia nel suo percorso sportivo che nelle sue vicende extra-ring, continua a essere al centro delle attenzioni. Nessuno si è dimenticato di lui, e anche grazie a una recente apparizione nella trasmissione ‘Le Iene’ il suo messaggio è arrivato con forza ai suoi sostenitori.

Dopo aver temuto di morire, King Toretto adesso lotta ogni giorno per la sua vita, per cercare di raggiungere un obiettivo fondamentale: tornare a camminare. Uno stimolo in più per andare avanti, per impegnarsi con tutte le proprie forze, con la consapevolezza che il passato deve essere ricordato con affetto ma senza drammi.

Anche se rimanere insensibili davanti a immagini del genere è forse impossibile, per tutti i suoi fan. Un video diventato virale sui social ha infatti commosso i suoi supporter, riportando galla i ricordi di chi sia stato Scardina prima del tragico evento che lo ha colpito.

Scardina, il video commuove i fan: immagini strappalacrime

Costretto a muoversi sulla sedia a rotelle, lui che non riusciva a star fermo nella sua vita e passava, senza sosta, da trasmissioni televisive come Ballando con le stelle ai ring di tutto il mondo, Daniele Scardina ha dovuto accettare la sua nuova vita. Anche perché è l’unica che gli è stata concessa.

Abbattersi per ciò che è successo non sarebbe stato giusto. Non sarebbe stato coerente con il lottatore che è sempre stato, con quella caparbietà che lo hanno reso, in passato, uno dei pugili più forti, ammirato in tutto il mondo e ancora oggi ricordato da chi ha avuto l’onore di lavorare con lui.

Tra chi continua a sostenerlo a distanza, c’è infatti anche un allenatore in particolare. Un coach che ha condiviso in questi giorni le immagini di un allenamento dello stesso ex pugile, permettendo ai tifosi di ricadere, per qualche secondo, in uno stato di nostalgia che inevitabilmente porta alla commozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Howard (@coach_dan_howard)

Immagini che emozionano e che riportano alla memoria cosa Scardina sia stato, in un passato ancora non molto lontano. Al contempo, immagini che dimostrano anche quale sia il carattere di Daniele e perché si sia guadagnato l’appellativo di ‘king’.

Ed è anche per questo che tutti i suoi tifosi possono essere convinti che, fin quando avrà ancora la speranza di poter camminare, Toretto darà tutto se stesso per riuscire a conquistare anche questo straordinario traguardo.