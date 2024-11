È stato esonerato, cambia la panchina di una grande in Italia

Il coach è stato esonerato dopo l’ennesima sconfitta subita: cambio sulla panchina di una delle più importanti d’Italia

La sconfitta patita lo scorso weekend, l’ultima di un lunga serie, è stata fatale al tecnico che è stato sollevato dalla società che ha optato per un cambiamento per dare una scossa a tutto l’ambiente, ormai depresso dopo il lungo digiuno di vittorie.

Ad inizio anno sembrava che le cose stessero prendendo una piega molto interessante per il Napoli Basket quando a febbraio conquistò la Coppa Italia battendo una squadra prestigiosa come l’Olimpia Milano, ed invece tale successo è stato l’inizio della fine. Da quel successo, gli azzurri hanno vinto solo 3 delle ultime 18 partite disputate e sono del tutto crollati in classifica, tanto che ora si teme la retrocessione in A2.

L’ultima sconfitta arrivata nel weekend contro Treviso, però, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la dirigenza del Napoli Basket che ha annunciato di aver esonerato il tecnico Igor Milicic per dare una forte scossa all’ambiente. In questa stagione, il tecnico polacco non è stato capace di far vincere una partita alla propria squadra ed il cambiamento è stato inevitabile, anche se ora potrebbe essere troppo tardi.

Napoli Basket, nessuna sorpresa: esonerato il tecnico Milicic

Al termine della gara persa contro Treviso l’amministratore delegato Alessandro Della Salda si è presentato in conferenza stampa ed ha annunciato l’esonero del coach Igor Milicic. L’annuncio del Napoli Basket non ha sorpreso per niente i giornalisti presenti in sala ed anzi era solo questione di tempo affinché il polacco venisse esonerato, considerati i pessimi risultai ottenuti in questa annata.

La vittoria in Coppa Italia ad inizio anno è stata solo un fuoco di paglia per gli azzurri che ora vedono l’incubo retrocessione in A2 sempre più vicino. La società vuole evitare che ciò accada ed è per questo che ha deciso di sollevare Milicic, ma la sensazione è che possa essere troppo tardi considerata il livello tenuto dalla squadra fin qui. Al momento, il Napoli Basket è l’unico club con zero punti e la rosa ha delle lacune importanti che non possono essere colmate con un cambio in panchina.

Inoltre, bisognerà vedere chi vorrà prendersi la responsabilità di diventare il nuovo allenatore in questa situazione così scottante e di non facile risoluzione. A Napoli quanto sta accadendo è un film visto e rivisto più volte e non sorprende sia finita in questo modo. Ora l’obiettivo degli azzurri è quello di iniziare a macinare vittorie per evitare lo spettro retrocessione.