Lacrime per Schumacher, tributo da brividi: è stato commovente

Michael Schumacher ancora al centro della scena, le lacrime arrivano dopo il tributo da brividi: i tifosi non possono che apprezzare

Il campione tedesco sta combattendo la sua battaglia lungo il percorso di recupero, ma nel frattempo all’interno del mondo della Formula 1 non si fermano i contributi in suo onore, anche da parte di grandi campioni.

Il suo passaggio alla Ferrari sarà il grande evento del 2025 in Formula 1. Michael Schumacher sarà felice di sapere un grande pilota come Lewis Hamilton al suo posto a Maranello, in un filo che congiunge questi due grandissimi campioni a distanza di tanti anni. L’inglese e il tedesco sono appaiati a sette titoli mondiali, nel vertice della classifica all time del Circus. Per l’attuale driver della Mercedes sarà l’occasione di cercare di superare il record di vittorie proprio con la vettura che ha reso famoso il suo predecessore. Una consacrazione che Schumacher ottenne all’inizio degli anni 2000 e che ancora oggi nessun tifoso della Rossa può dimenticare.

Hamilton nutre una grande stima e un enorme rispetto per i miti del passato e come per Senna ha reso omaggio anche a Schumacher. Questa volta non ci sono i colori del casco o la cittadinanza onoraria brasiliana, ma la prefazione di un libro, intitolato ‘World Championship Cars – Michael Schumacher’.

Arriva il grande omaggio di Lewis Hamilton a Michael Schumacher: i tifosi della Ferrari sono senza parole

Lewis Hamilton ha speso parole bellissime per il suo predecessore e idolo, con il quale ha condiviso anche la parte iniziale della sua carriera in Formula 1.

Hamilton ha riflettuto su cosa significasse crescere guardando Schumacher vincere e riconoscendo il grande impatto che ha avuto su tutti i piloti della sua generazione.

“Michael è stato un’icona per tutti noi appassionati di corse” – spiega Lewis – “Ha rappresentato un esempio per i giovani piloti, me compreso”.

Poi aggiunge: “La sua capacità di mantenere prestazioni ad altissimi livelli per così tanti anni è qualcosa che tutti noi possiamo solo ammirare. La sua costanza e il suo impegno sono stati esemplari“. Il driver della Mercedes ha voluto ripercorrere nel libro le vittorie del Kaiser, mettendo però in luce soprattutto l’aspetto umano del campione, anche al di fuori della pista. Un personaggio carismatico e vincente sotto ogni punto di vista. La speranza per i ferraristi è che anche l’inglese possa consacrarsi a Maranello.