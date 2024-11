Mazzata tremenda per Sinner: è stato devastante

Non tutto procede per il meglio per Jannik Sinner, nonostante il recente trionfo a Torino: le ultime notizie lasciano senza parole

Il nome di Jannik Sinner è sulla bocca di tutti, più che mai, dopo la grande vittoria conquistata a Torino alle ATP Finals. Primo successo in Italia per l’altoatesino, l’ennesima consacrazione di un 2024 da incorniciare in campo in cui si è imposto come numero uno al mondo e in questo momento, apparentemente, senza rivali nel mondo del tennis. Con un altro appuntamento ancora tutto da vivere e in cui provare a regalarsi e regalare grandi emozioni, con il ritorno in Coppa Davis, a caccia di uno storico bis per l’Italia. Ma non tutto va proprio alla grande per lui.

La tenuta mentale di Sinner quando è in campo è impressionante, tanto più se si considera che nel frattempo l’azzurro è stato coinvolto in una vicenda decisamente controversa, che ancora pesa e che potrebbe riservargli brutte notizie prossimamente. A inizio 2025 sarà discusso il ricorso della WADA al TAS, contro la sua assoluzione da parte della ITIA per la positività al Clostebol a marzo dello scorso anno.

Se Sinner, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti gradi di giudizio, dovesse essere considerato colpevole, potrebbe scattare per lui una lunga squalifica, che gli farebbe perdere il primato nel ranking e potrebbe in qualche modo condizionare la sua carriera. Non si tratta, in ogni caso, dell’unico tema extra campo che sta facendo discutere.

Jannik Sinner, aria di crisi con Anna Kalinskaya? Arriva il doppio indizio dai social

Sembra infatti che ci siano i primi problemini nella relazione tra lui e Anna Kalinskaya. Sinner e la tennista russa erano usciti allo scoperto in primavera, ma adesso il rapporto parrebbe essersi arenato.

Non poteva del resto passare inosservata l’assenza della Kalinskaya a Torino, quando invece la tennista aveva assistito ai match di Jannik ogni volta che aveva potuto agli US Open a settembre. La possibile crisi sarebbe confermata da due aspetti emersi sui social.

Infatti, la Kalinskaya ha smesso di seguire Jannik su Instagram e, proprio mentre lui trionfava a Torino, postava immagini di una cena con le amiche. Questo confermerebbe i recenti rumours secondo cui i due si sarebbero presi una pausa di riflessione per capire a che punto sarebbe la loro relazione.