Penalità Leclerc, stangata Ferrari per il Gp di Las Vegas: non ci voleva

Penalità possibile per Charles Leclerc e la Ferrari nell’appuntamento iridato a Las Vegas: ecco come stanno le cose

Ci siamo quasi, dopo una lunga pausa di tre settimane, la Formula 1 è pronta a tornare in pista per il terzultimo appuntamento della stagione 2024, in programma sul circuito cittadino di Las Vegas tra venerdì 22 e domenica 24 novembre. Negli States si prospetta un weekend cruciale in ottica iridata, visto che la corsa ai titoli è ancora apertissima.

Ma se il titolo piloti è ormai una questione tra Lando Norris e Max Verstappen, per il mondiale costruttori la battaglia è molto più avvincente poiché vede protagonisti tre team, tra cui la Ferrari che si è trovata a sognare un trofeo che manca a Maranello da oltre 15 anni, e che ora Sainz e Leclerc vogliono assolutamente raggiungere.

Ad oggi, la classifica vede la McLaren in testa al Mondiale a quota 593 punti, con un vantaggio di sole 36 lunghezze sul team italiano e di 49 punti sulla Red Bull campione in carica. Come dicevamo poc’anzi, tutto è ancora possibile, e il trend suggerisce che il Cavallino Rampante abbia davvero le carte in regola per sbaragliare la concorrenza.

F1, Leclerc a Las Vegas con lo spauracchio penalità: la situazione

La Rossa e i suoi tifosi possono dunque sognare in grande e l’entusiasmo nell’universo ferrarista è ai massimi livelli in vista del weekend a Las Vegas. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che proprio in vista dell’appuntamento in Nevada non filtrano ottime notizie per la Ferrari ed in particolare per Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, potrebbe ricevere una penalità in griglia di partenza, a causa di alcuni motivi tecnici legati alla sua vettura.

Il motivo della possibile penalità a Leclerc risiede nel fatto che la SF-24 di Charles presenta diversi elementi della power unit vicini al limite di usura e quindi potrebbe rivelarsi necessaria una loro sostituzione. Sostituzione che, avendo il monegasco raggiunto il massimo dei cambi consentiti, si tradurrebbe inesorabilmente in un arretramento in griglia di partenza.

Se sarà penalità, la durezza del provvedimento dipende da quali interventi verranno effettuati dai meccanici ferraristi: si va dalle 5 alle 10 posizioni, fino all’ipotesi più negativa che prevede lo start dall’ultima casella. Aggiornamenti in tal senso sono attesi nelle prossime ore, quando gli uomini del Cavallino saranno chiamati a prendere una decisione definitiva.