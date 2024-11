Il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, ex di Sampdoria e Parma tra le tante, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul nuovo Lecce di Marco Giampaolo. “Persona vera e autentica. Qualche risultato l’ha penalizzato: crede fortemente nel calcio e nella sua logica. Si considera integralista. Il Lecce non deve guardare contro chi gioca: deve mettere in campo una propria identità che spesso è mancata”.