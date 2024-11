Oggi alle 12:00 si svolgerà il sorteggio per la fase a eliminazione diretta della Nations League. L’Italia può pescare, visto che si trova in seconda fascia, una tra Portogallo, Germania o Spagna. Andiamo a vedere le due griglie in vista del sorteggio di oggi.

Teste di serie: Portogallo, Francia, Germania, Spagna

Portogallo, Francia, Germania, Spagna Seconda fascia: Croazia, Italia, Olanda, Danimarca