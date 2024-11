Camila Giorgi lascia tutti a bocca aperta: ha confessato tutto

Torna a far parlare di sé una delle tenniste più affascinanti degli ultimi anni: ecco gli aggiornamenti ufficiali su Camila Giorgi

Negli ultimi mesi il nome di Camila Giorgi è balzato spesso agli onori delle cronache. Purtroppo non per i risultati sportivi nel tennis che conta, nonostante l’ex campionessa sia considerata una delle atlete femminili più talentuose del panorama tennistico nostrano. Bensì ha fatto parlare di sé per questioni piuttosto delicate e particolari.

La Giorgi infatti ha fatto perdere le sue tracce, lasciando improvvisamente l’Italia e annunciando a sorpresa l’addio al mondo del tennis giocato a soli 32 anni di età. Inoltre si è speculato moltissimo, tra voci e rumors, sui motivi che l’avrebbero spinto ad un cambio così radicale.

In tempi recenti la bella Camila è comparsa in TV, nel contenitore Verissimo su Canale 5, spiegando la verità dei fatti e mostrandosi felice e serena dopo l’addio al tennis: “Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista. Ho rimandato a lungo poi, a maggio, una mattina ho deciso, l’ho detto a mio padre. Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte. Non ci saranno ripensamenti, quando chiudo una porta lo faccio per sempre”.

Camila Giorgi chiude le porte al tennis ma apre ad un nuovo amore

L’ultima novità riguardante Camila Giorgi, ufficializzata sui social dalla stessa ex tennista, non riguarda la sua carriera bensì la sua vita privata, fino a questo momento spesso tenuta nell’ombra e poco pubblicizzata. L’atleta nativa di Macerata ha rivelato una nuova relazione sentimentale.

La Giorgi è felicemente accompagnata con Ramiro Marra; si tratta di un personaggio politico argentino, conosciuto nel paese sudamericano. “L’ho incontrato nel suo ufficio, quando ci siamo visti è stato amore a prima vista” – ha ammesso senza peli sulla lingua l’ex tennista, facendo intendere di essere super innamorata.

Marra, nato nel 1982, è un esperto di finanza e marketing, dapprima noto come Youtuber di questo settore e poi sbocciato nell’attività politica. Nel 2021 ha ottenuto un seggio nella legislatura della città di Buenos Aires ed è inoltre fondatore del MAPA, Movimento Anti-Piquetero Argentino, che ha l’obiettivo di combattere i blocchi stradali del paese sudamericano.

La conferma del loro rapporto ormai molto stretto è giunta anche dall’account dello stesso Ramiro Marra, che per il proprio compleanno ha pubblicato una foto assieme a Camila che li vede sorridenti e felici, con tanto di dolci dichiarazioni da parte di entrambi.