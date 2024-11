Monza, Nesta: “Dobbiamo iniziare a segnare di più”

Dopo il pareggio 1-1 contro il Torino, Alessandro Nesta, tecnico del Monza ha parlato così: “Per caratteristiche, andare in vantaggio è un più per noi perché abbiamo giocatori piccolini e veloci. Dobbiamo fare gol, poi potevamo gestire la partita e i ritmi. Dobbiamo fare di più in quelle situazioni, ne abbiamo bisogno”

Uscite con maggiore fiducia: “L’autostima, nonostante l’ultimo posto, c’è, e non ha mai preso imbarcate. A volte meritavamo di più, siamo una squadra tosta. Dobbiamo fare più gol, serve una stoccata”

Su Mota e Maldini: “Mota giocava più largo e Maldini più dentro: Daniel dovrebbe fare di più. Tutto ciò che fa, ne parlano due giorni: probabilmente deve gestire meglio questa situazione, è un ragazzo super e anche timido ma deve gestire la pressione”

Cosa le è piaciuto e cosa no: “All’inizio abbiamo tenuto bene palla, poi nella ripresa abbiamo faticato un po’ di più”

Si aspettava questo Toro: “Era in difficoltà all’inizio e dovevamo colpire, ci è mancata un po’ di determinazione. Alla fine ci ha dato fastidio”

Come mai Mota è rimasto in campo così tanto: “Ci fa gol, ha il gol nelle gambe…Io devo cercare il gol, lui lo tengo fino alla fine perché ha i gol nelle gambe”

Oggi era una partita da uccidere? Ed è una squadra Djuric-dipendente: “Nel primo tempo dovevamo metterla nella direzione che vogliamo. Ha fatto quattro gol, anche Maldini segnerà e adesso deve gestire ciò che gli capita. Ha un tiro formidabile e talento da vendere, ma il percorso non è solo tecnico ma anche mentale. Deve imparare a ricevere critiche, deve gestire quello e il talento uscirà”

Come mai usa poco i cambi: “Me l’hanno spiegato da poco, ora imparerò a farli…”

Come ha visto Bianco e Bondo: “Brillanti e forti, sono il cuore della squadra e ci danno velocità e riconquista. Sono entrambi in fiducia, sanno di essere giocatori importanti“