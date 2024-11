Serie A, Genoa-Cagliari: le formazioni ufficiali

Sfida salvezza al Luigi Ferraris di Genova, dove il Genoa ospita il Cagliari. Le due squadre si trovano, al momento, appaiate poco sopra la zona retrocessione e i punti in palio oggi sono punti importantissimi per l’intero campionato. Ma soprattutto sono punti d’oro per il prosieguo della stagione. Davide Nicola troverà un avversario ben diverso da quello che ci si poteva attende solo 4 giorni fa. Infatti il Genoa nella giornata di martedì ha esonerato a sorpresa Alberto Gilardino e affidato la panchina a Patrick Vieira. Una scelta che ha lasciato stupiti tutti e in parte contrariato.

Le scelte ufficiali di Vieira e Nicola

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zaniolo, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea Viola, Gaetano; Piccoli. All. Nicola.