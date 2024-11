Un punto a testa tra Torino e Monza: Djuric risponde a Masina

Non vanno oltre il pareggio il Torino di Vanoli e il Monza di Nesta: è terminata 1-1 la sfida dell’Olimpico con i gol, entrambi nel secondo tempo, con Masina che sblocca il match al 59′ portando in vantaggio i padroni di casa sugli sviluppi da calcio d’angolo. Poco dopo, esattamente quattro minuti più tardi, gol in fotocopia per gli ospiti con Djuric che supera Milinkovic-Savic di testa. Appuntamento rimandato per entrambe le squadre con la vittoria: i granata venivano da sei ko nelle ultime sette, i brianzoli da tre sconfitte di fila senza gol.