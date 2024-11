Empoli-Udinese 1-1, Davis risponde a Pellegri

Termina 1-1 la sfida della Computer Gross Arena tra Empoli e Udinese. Azzurri avanti nella prima frazione con Pellegri che vengono raggiunti nel finale dai Friulani, a segnare è Davis.

Empoli-Udinese, le ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismaili, Viti; Cacace, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Gyasi; Pellegrini. All. D’Aversa.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

La partita

Dopo un avvio lento la gara si sblocca al 24′. A segnare per l’Empoli è Pellegri. L’Empoli passa in vantaggio! Pellegri riceve un pallone a ridosso dell’area di rigore, si gira e calcia forte con il destro. Okoye viene sorpreso e non riesce a respingere il pallone che termina in rete. Nella ripresa Runjaic manda in campo Lucca ma è Davis a trovare il gol del pari. L’Udinese pareggia! Lovric calcia un corner dalla destra, preciso e potente, e Davis, con un colpo di testa fulmineo sul primo palo, beffa tutti e mette la palla in rete, senza possibilità di intervento per Vasquez. Termina 1-1 con le due formazioni che centrano così un punto fondamentale a testa nella lotta salvezza.