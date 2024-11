Inter, col Lipsia per avvicinarsi alla “top 8”

Dopo aver “divorato” in un solo boccone l’Hellas Verona, chiudendo la gara nella prima mezz’ora di gioca e dilagando fino allo 0-5 del 45°, l’Inter si tuffa nell’atmosfera Champions League. I nerazzurri, questa sera, sono attesi dalla sfida contro la seconda delle due squadre della prima fascia che il sorteggio le ha posto davanti: il RedBull Lipsia. Una gara difficile perché i tedeschi sono sicuramente una formazione con qualità e valori tecnici e tattici. Tuttavia, si tratta di una sfida ampiamente alla portata dell’Inter che, peraltro, giocherà in casa.

Inter, la top 8 è un obiettivo sempre più concreto

Nelle prime quattro gare di questa nuova formula della prima fase della Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha confermato di essere tra le grandi della competizione. Viste poi le prestazioni delle altre big europee, non si può assolutamente escludere la formazione nerazzurra dalle pretendenti alla vittoria finale.

Ad oggi, la squadra meneghina non solo ha fermato il Manchester City, ma ha anche vinto tre gare su quattro, e non ha subito alcuna rete. Insieme a tutti questi elementi tecnici, la squadra di Inzaghi può contare su un calendario che da dopo la visita del Lipsia a San Siro le sorriderà sempre di più.

Ecco perché un piazzamento nelle prime otto della League Phase è tutt’altro che un obiettivo irrealistico. Anzi. L’Inter, con cautela, può cominciare a pensare che riuscirà ad evitare la trappola del playoff e potrà accede direttamente agli ottavi di finale. Il Lipsia rappresenta un passo importantissimo verso quell’obiettivo. Di fatto, l’ultimo ostacolo di una certa difficoltà

Sacrificio utile

Dell’ottimo andamento in Champions League e della notevole concentrazione di energie nervose nell’obiettivo europeo, l’Inter ha risentito forse in parte il rendimento in campionato. Tuttavia, la formazione nerazzurra ha sacrificato qualche punto per una giusta causa. Le sfide più complicate arrivavano soprattutto in questa prima parte del mega-girone. E, comunque, la squadra ha retto bene il colpo rimanendo a strettissimo contatto col Napoli in Serie A.

Un sacrificio di energie utile per trovarsi tra gennaio e febbraio libera da impegni europei e pronta a sfidare praticamente ad armi pari Antonio Conte e i suoi.