Bologna, non basta il primo gol in Champions: il Lille passa al Dall’Ara

Quarta sconfitta consecutiva per il Bologna di Vincenzo Italiano: la formazione rossoblù, nonostante abbia trovato il primo gol in Champions League, è uscita sconfitta per 2-1 al Dall’Ara in casa contro il Lille. Doppietta di Mukau tra primo e secondo tempo: nel mezzo la rete di Lucumì con il primo gol in Champions dei rossoblù.

PRIMO TEMPO

Sembrava essere partita per il verso giusto la partita del Bologna, con il gol di Dallinga annullato però per fuorigioco. Al 44′ doccia gelata per i rossoblù e frittata di Posch che rinvia sul volto di Beukema, la sfera giunge a David che imbecca Mukau che al secondo tentativo supera Skorupski.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Bologna esce dagli spogliatoi con un altro piglio e trova subito il pareggio: punizione di Lykogiannis e gol del pareggio di Lucumì che dura soltanto 3 minuti con il Lille che passa nuovamente in vantaggio con Mukau. Nel finale i francesi si schiantano sul muro eretto da Skorupski che evita un passivo peggiore.