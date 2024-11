Hamilton è stato avvisato: verdetto terribile

L’ultimo verdetto ha completamente spiazzato i tanti fan di Lewis Hamilton: il campionissimo britannico è stato avvisato

L’obiettivo di Lewis Hamilton per queste ultime gare del Mondiale 2024 di Formula 1 è quello di cercare di conquistare piazzamenti importanti per lasciare nel migliore dei modi la Mercedes. Le restanti due sfide stagionali (tre se si considera la Gara Sprint in Qatar) saranno infatti anche le ultime dell’inglese con la scuderia di Brackley prima di iniziare una nuova avventura in Ferrari.

Nel Gran Premio di Las Vegas la Mercedes ha conquistato una splendida doppietta, con Russell vincitore e Hamilton secondo. L’auspicio del campionissimo britannico è proprio quello di riuscire a regalare ancora un’ultima gioia a sé stesso e a tutto il team delle Frecce d’Argento. Tuttavia proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia che preoccupa non poco il 7 volte campione del mondo.

Come noto il GP di Las Vegas ha consentito a Max Verstappen di laurearsi per la quarta volta consecutiva campione del mondo di Formula 1. Un risultato straordinario per il pilota olandese, anche se questa vittoria è stata sicuramente più complicata rispetto alle ultime due: il livello della concorrenza, in particolare quello di McLaren e Ferrari, si è molto alzato.

Hamilton è stato avvisato: la sentenza è durissima

Nonostante ciò, Verstappen ha già fatto capire di non avere alcuna intenzione di fermarsi qui. In un’intervista l’olandese della Red Bull ha infatti precisato di essere certo di poter avere in futuro la possibilità di vincere ancora, anche se non dovesse avere la macchina più veloce: “So sempre che quando mi siederò in macchina, darò il massimo”.

Parole che ovviamente suonano come una sentenza per Hamilton. Il timore del campionissimo britannico è che Verstappen voglia andare a caccia del record di 7 Mondiali vinti in F1 che Lewis detiene assieme a Michael Schumacher. Già in caso di vittoria il prossimo anno l’olandese eguaglierebbe il record di successi consecutivi del Kaiser (che trionfò 5 volte di fila con la Ferrari dal 2000 al 2004).

Sempre nell’intervista Verstappen ha fatto capire di sentirsi già molto carico per il prossimo Mondiale: “Naturalmente, negli ultimi anni sono cresciuto anche come pilota, e sicuramente si diventa più completi – le parole del quattro volte campione del mondo di F1 – Quindi, in un certo senso, sono anche molto emozionato all’idea di vedere cosa potremo fare l’anno prossimo“.