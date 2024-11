Michael Schumacher, i suoi fan temono il peggio: cos’è successo

I fan di Michael Schumacher sono seriamente preoccupati: dopo quanto accaduto a Las Vegas, potrebbe cambiare molto per il campione tedesco

La figura di Michael Schumacher resta indimenticabile quando si parla di Formula 1. Il pluricampione tedesco è un riferimento ancora oggi per le generazioni di piloti che l’hanno seguito ed è emblema di questa disciplina per tutti gli appassionati. I suoi numeri e le sue imprese hanno definitivamente lasciato il segno nel mondo dei motori, e rappresentano uno spartiacque fra passato e futuro.

Ciò non significa che nel presente manchino figure che impressionano. Ad esempio, negli ultimi anni la scena è stata dominata in lungo e in largo dalla Red Bull di Max Verstappen. Con due piste ancora da percorrere, il pilota belga si è laureato campione del mondo a Las Vegas per la quarta volta di fila. Un successo straordinario, nonostante il 2024 non sia stato un anno sportivo semplice come alcune delle precedenti edizioni: Ferrari e McLaren hanno provato spesso a insidiarne il trono.

Sul tracciato brasiliano di Sao Paulo al netto di penalizzazioni Max Verstappen qualche settimana fa ha mostrato la sua incredibile superiorità e il suo sconfinato talento al volante. Caratteristiche che durante la stagione sportiva gli hanno permesso spesso di superare gli ostacoli dovuti a una crisi tecnica da parte della Red Bull, il cui livello sembra essersi ridimensionato e la classifica Costruttori lo evidenzia. Infatti, sembra che la vittoria andrà a una fra Ferrari e McLaren.

F1, Schumacher insidiato da Verstappen? L’olandese domina il Circus

Per il 2025 bisognerà attrezzarsi con attenzione, se la Red Bull intenderà provare a realizzare un’impresa storica con Max Verstappen, vale a dire agganciare Michael Schumacher in uno dei suoi record. Infatti, se il pilota del team di Milton Keynes dovesse ottenere il titolo anche l’anno prossimo, raggiungerebbe l’ex fenomeno tedesco, il quale è ancora oggi l’unico ad aver vinto cinque titoli consecutivi. Ciò è accaduto al volante della Ferrari dal 2000 al 2004.

Prima di Verstappen ci hanno provato Sebastian Vettel fra il 2010 e il 2013 e Lewis Hamilton fra il 2017 e il 2020. Entrambi si sono fermati a quattro, perciò toccherà afferrarsi a un sogno che non si preannuncia facile.

Sia Ferrari che McLaren hanno mostrato grandi passi in avanti a livello tecnico e la Mercedes si sta adeguando alle concorrenti. Il successo stagionale del team austriaco, invece, è dovuto a un vero e proprio capolavoro di Verstappen. Perciò per portarlo dove siede la leggenda, bisognerà alzare di nuovo il livello tecnico della scuderia.