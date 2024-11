Fiorentina, Palladino: “Oggi vittoria di gruppo. Contro l’Inter voglio una notte magica”

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato così dopo la vittoria sul Pafos: “Voleva una serata come questa? Vittoria del gruppo? E’ così una vittoria del gruppo, non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata, che sa giocare a calcio e che fino ad oggi non aveva mai subito più di 2 gol. Grande spirito di squadra, gara macchiata solo dai due gol subiti che si potevano evitare”.

Martinez Quarta promosso?

“Sapevo che avrebbe fatto una grande partita, non l’ho provato lì per caso. Lo avevo visto in settimana, è un ragazzo d’oro, dà sempre tutto ed ha grande duttilità, poi ha il gol nel sangue. Hanno fatto bene anche gli altri che sono entrati, sono contento.”.

Dove potete crescere? Per domenica l’impostazione sarà questa?

“A volte noi allenatori e diciamo frasi fatte, io dico quello che penso, parliamo di gruppo, ho la fortuna di avere un grande gruppo, ragazzi che danno tutto in allenamento, possiamo crescere da tutti i punti di vista. Più si sta insieme, più si cresce. Riguardo l’Inter, è una squadra forte, dobbiamo viverla con leggerezza, una notte magica, dando tutto. Poi sappiamo che sono i campioni d’Italia, l’importante è giocarcela a viso aperto”.

Fonte: Sky Sport.