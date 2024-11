Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così dopo che Lautaro Martinez non è stato considerato tra i candidati del The Best Man player della Fifa dopo una stagione eccezionale: “Decisione sorprendente. Le sue prestazioni straordinarie – prosegue Marotta – hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America.”

FONTE: ANSA.