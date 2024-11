Pedullà: “Retroscena Ederson-United, una rincorsa dalla scorsa estate”

Novità di mercato su Ederson riferite da Alfredo Pedullà: “Ederson ha dimostrato di essere un centrocampista universale, tra i più completi non soltanto in Serie A. E non a caso il Manchester United lo sta seguendo con attenzione dalla scorsa estate. Non escludiamo che ci siano altri club sul talentuoso brasiliano, ma di sicuro lo United (che deve rafforzare quel reparto) ci ha messo gli occhi. La scorsa estate, tra il 20 e il 22 agosto, avevamo fatto due lanci importanti, parlando prima di un blitz a Zingonia e poi di un’offerta di 50 milioni che l’Atalanta aveva rispedito al mittente. Adesso è probabile che la valutazione di Ederson sia salita di almeno 10 milioni, da 50 a 60, in ogni caso non è una soluzione per la prossima sessione invernale visto che l’Atalanta è lanciatissima su più fronti. Ma il Manchester United continuerà a seguire Ederson in vista dell’estate, si tratta di un profilo già abbondantemente promosso. È presto per capire gli sviluppi, non troppo presto per segnalare gli apprezzamenti retrodati dei Red Devils”.

FONTE: ALFREDO PEDULLÀ