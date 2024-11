Sainz distrugge Verstappen: ultim’ora da brividi

Scoppia un dualismo inaspettato in questo finale di stagione in Formula 1: coinvolto il ferrarista Sainz e il campione del mondo con la Red Bull, Verstappen

Un paio di uscite e calerà il sipario sulla stagione 2024 di Formula 1 perché nel giro di una settimana si correranno i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi che sono gli ultimi due nel calendario di quest’anno e che serviranno per emettere gli ultimissimi verdetti del campionato e per stilare le classifiche finali. Il titolo piloti è stato vinto per la quarta volta da Max Verstappen sulla sua Red Bull che anche questa volta si è dimostrata migliore seppur dovendo soffrire di più rispetto al passato la concorrenza soprattutto della fortissima McLaren.

Intanto per il vincitore del titolo piloti si registra un attacco non banale che ha sorpreso anche tanti fan sui social. La stoccata per l’olandese è arrivata direttamente da un suo avversario in pista come Carlos Sainz, pilota spagnolo che si appresta a correre gli ultimi due Gran Premi al volante della sua Ferrari prima di passare alla Williams per lasciare spazio sulla Rossa al sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton che – come voluto dai dirigenti di Maranello farà coppia con Charles Leclerc.

Sainz è convinto: “Verstappen si può battere…”

L’attacco di Sainz rivolto a Verstappen si ricava da delle sue recenti dichiarazioni, raccolte da ‘motorsportweek.com’, con le quali ha voluto di fatto gettare un guanto di sfida al quattro volte campione del mondo in Red Bull. Lo spagnolo non teme le abilità dell’olandese e afferma che a parità di vettura lo si possa battere.

Queste le parole esatte di Sainz: “Per quanto io pensi che Max abbia fatto un lavoro incredibile quest’anno, la seconda metà della stagione in cui ci sono stati otto piloti a un decimo di distanza l’uno dall’altro ha dimostrato che tutti noi potevamo batterlo di settimana in settimana. È stato molto bravo a vincere con una macchina dominante ed altrettanto bravo a non commettere errori nella seconda metà della stagione”.

Un altro fatto di cui il pilota della Ferrari è convinto è quello relativo al fatto che tutti commettano errori se si trovano in un momento di stress e pressione: “Questo è ciò che gli ha permesso, per me, di vincere il campionato – conclude Sainz – ma ad ogni modo, la seconda metà della stagione dimostra che quando siamo tutti alla pari, più o meno, possiamo metterci l’uno contro l’altro e renderci la vita difficile. Tutti iniziano a commettere errori quando sono sotto pressione e tutti iniziano a lamentarsi della loro macchina anche con i media”.