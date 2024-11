Alle 20.45 scenderanno in campo al Dall’Ara Bologna e Venezia. Skorupski parte titolare così come c’è una maglia per Ndoye mentre Orsolini comincerà la partita in panchina. Nel Venezia il dubbio più grande riguardava Nicolussi Caviglia, non è al meglio ma parte titolare.

Bologna-Venezia, ecco gli 11

BOLOGNA – Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro.