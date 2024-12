Al 17′ minuto di Fiorentina-Inter, il centrocampista della formazione viola, Edoardo Bove si è all’improvviso accasciato a terra. La gara valida per la 14^giornata di Serie A, è stata rinviata per emergenza medica. Si attendono notizie per quanto riguarda le condizioni del ragazzo che è stato portato all’ospedale di Careggi.