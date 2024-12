Il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva pressso l’ospedale di Careggi. Arrivano questa mattina segnali positivi sulle sue condizioni: è vigile e cosciente. E’ stato estubato stamani e non ha danni neurologici o cardiologi. Parla e risponde alle domande, come evidenziano i colleghi della Gazzetta dello Sport.