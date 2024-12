Malore Bove, il prof. Andreini: “Sembra sia stato un arresto cardiaco. Sul ritorno in campo…”

Il professor Daniele Andreini, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia Clinica e di Cardiologia dello Sport presso l’Ospedale Galeazzi di Milano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Cosa è successo a Bove?

“Sembra essere stato il classico arresto cardiaco. Al 99% dei casi si tratta di un’aritmia del cuore. È stato rianimato, gli è stato fatto il massaggio cardiaco. Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore, in ambulanza o in ospedale. Se c’è una causa scatenante sotto, l’aritmia passa ma poi si può ripresentare”.

In quali casi si può prevedere ciò che è successo?

“L’aritmia non si può vedere prima. A volte invece si può intercettare la causa scatenante. È molto difficile diagnosticarle”.

Cosa avverrà nelle prossime ore?

“Nella stragrande maggioranza dei casi gli esami svelano qual è stato il problema, se una cicatrice al cuore, un accumulo di grasso, una coronaria anomala. Se poi sarà tutto negativo, gli faranno uno studio approfondito dell’attività del cuore”.