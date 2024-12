Mazzata terrificante per Hamilton e Leclerc: Ferrari distrutta

Il duo composto da Lewis Hamilton e Charles Leclerc rischia di essere un fattore per la Ferrari che sta già facendo i conti con i primi problemi

Questa è stata probabilmente una stagione caratterizzata dai rimpianti per la Ferrari che arrivata in fondo al Mondiale con qualche punto perso di troppo. Andava sfruttato un po’ di più il momento non proprio idilliaco di Max Verstappen: il campione in carica non è sembrato irresistibile quest’anno nella seconda parte a causa di una Red Bull non al passo, e con un po’ di organizzazione in più forse la rossa si sarebbe potuta togliere le sue soddisfazioni.

Intanto c’è già chi ha deciso di mettersi alla spalle la stagione attuale per pensare al futuro sin da subito. In casa del cavallino rampante non si aspetta altro che l’avvicendamento del secolo: nel 2025 Carlos Sainz lascerà infatti la sua monoposto al collega Lewis Hamilton. Chissà come l’inglese si comporterà a gareggiare in coppia con Charles Leclerc.

Uno è una leggenda vivente mentre l’altro fino a qualche anno fa era considerato da tutti un ragazzo prodigio. Qualcuno ha già iniziato a parlare del duo rosso fiammante e secondo gli esperti per la Ferrari non sarà tutto in discesa, anzi. Il nuovo Mondiale non è ancora iniziato ma ci sono già le prime situazioni da monitorare per la Ferrari.

Ferrari, c’è un problema: ‘colpa’ della coppia Hamilton-Leclerc

A regalare un interessante punto di vista sulla Formula 1 che sarà ci ha pensato il manager della Red Bull Helmut Marko. L’austriaco quest’anno ha visto la scuderia soffrire forse più del dovuto ma per quanto riguarda il prossimo anno conserva dentro di sé pochi dubbi: nel 2025 il divario tra la sua scuderia e le rivali aumenterà. La scelta Hamilton potrebbe dunque non bastare alla Ferrari che spera di non aver sbagliato la propria scelta.

Marko, intervistato dal ‘De Telegraaf’, crede che la strada verso il titolo sia quasi spianata per Verstappen che a bordo della Red Bull ha un grande vantaggio: quello di essere lui il pilota di punta. Cosa che non può dire la Ferrari e nemmeno la McLaren, due case automobilistiche che potrebbero soffrire la competizione interna e finire così per sottrarsi punti a vicenda. Lo scenario sta già facendo gongolare i sostenitori della scuderia austriaca: “Credo che Hamilton e Leclerc in Ferrari così come Piastri e Norris in McLaren si ruberanno punti, mentre la Mercedes dovrà trovare più costanza di rendimento. Noi puntiamo solo su Verstappen, non c’è nessun altro pilota che potrebbe inserirsi nel nostro ambiente e diventare campione”.

Insomma, puntare su un doppio nome di grido può essere arma a doppio taglio. Archiviata anche la tappa del Qatar per i piloti e le loro scuderie è arrivato il momento di iniziare a pensare ai prossimi impegni, consapevoli che la prossima rischia di essere una Formula 1 molto complicata. Avrà ragione Marko? Dirlo oggi è troppo presto.