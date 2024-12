Bologna-Monza 4-0, Italiano vola ai quarti

Vince con un netto 4-0 il Bologna contro il Monza accedendo così ai quarti di Coppa Italia. In gol Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro.

Bologna-Monza, le ufficiali

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Iling-Junior. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Corazza, Posch, De Silvestri, Elic, Beukema, Miranda, Urbanski, Moro, Fabbian, Dominguez, Odgaard, Ndoye, Karlsson. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo, Ciurria; Maric, Vignato; Petagna. A disposizione: Turati, Mazza, Carboni, Pereira, Marì, Postiglione, Kyriakopoulos, Bondo, Sensi, Forson, Bianco, Caprari, Djuric, Mota, Martins. Allenatore: Alessandro Nesta.

La partita

Dopo un inizio lento il Bologna la sblocca al 32′. Orsolini riceve il pallone sulla sinistra e lo passa a Castro, che si trova al limite dell’area di rigore. L’attaccante serve Pobega, il quale scocca un potente tiro che si infila sotto l’incrocio dei pali! Al 36′ raddoppio Bologna con Orsolini. Ripartenza impeccabile del Bologna: Castro serve un assist perfetto per Orsolini, che, a tu per tu con Pizzignacco, lo supera con un elegante tiro a cucchiaio. Poco prima dell’inizio del contropiede, il Monza aveva richiesto un calcio di rigore per un fallo di Holm su Valoti. Tuttavia, il gol è valido! Il Bologna raddoppia dopo il controllo silenzioso del VAR. Orsolini out per infortunio. In Dominguez. Al 64′ è proprio l’argentino a trovare il 3-0. Dominguez segna il 3-0 per il Bologna! Iling-Junior effettua un cross dalla sinistra e, sul secondo palo, l’argentino si fa trovare pronto dopo una spizzata di Castro, infilando il pallone in rete. A chiudere il match è poi Castro con il 4-0. Castro segna il 4-0 per il Bologna! Ricevuto il passaggio da Dominguez, l’attaccante non commette errori: sposta il pallone e lo piazza di destro alle spalle di Pizzignacco. Finisce così Bologna ai quarti.