Sinner senza parole, verdetto arrivato: la verità è incredibile

Clamoroso colpo di scena su Jannik Sinner, verità incredibile: restano tutti senza parole

Il 2024 è stato l’anno d’oro del tennis italiano e, in particolare, di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha mostrato una continuità senza precedenti per la storia del nostro tennis, messa in dubbio esclusivamente da questioni extra campo, come il famigerato caso Clostebol. Una vicenda che ancora tiene con il fiato sospeso. In attesa del verdetto definitivo, è stata svelata intanto in queste ore una verità clamorosa riguardante proprio il numero uno del tennis mondiale.

La crescita di Sinner in questa stagione, la cavalcata spettacolare che lo ha portato, dalle finale al Masters del 2023, fino al successo di Torino di questo 2024, con in mezzo due titoli dello Slam e tanti record infranti, ha sorpreso molti addetti ai lavori e anche tanti giocatori. Ma non tutti.

C’è infatti chi avrebbe scommesso su una crescita dell’altoatesino. Magari non di questa portata e con questa velocità, ma sicuramente con risultati simili. In particolar modo lo avrebbe fatto Novak Djokovic, una leggenda del tennis mondiale pronto a sfidare Sinner già dalle prime settimane del 2025.

Djokovic elogia Sinner: parole incredibili da parte del serbo

Intervistato da ‘Sportweek’, Djokovic si è lasciato andare a un elogio totale di Jannik e in generale del tennis nostrano. Secondo il fuoriclasse di Belgrado, era evidente che Sinner avrebbe avuto una grande carriera, e questo suo exploit non stupisce affatto. D’altronde, lavora da tempo con Cahill, uno che di numeri uno se ne intende, e ha inoltre una qualità che fa la differenza: vuole sempre migliorarsi.

Per questo motivo Nole è convinto che il tennista numero uno al mondo potrà rimanere ancora a lungo ad altissimi livelli. Le qualità le ha tutte. Dovrà solo continuare a lavorare come sta facendo, senza abbassare mai la guardia e ascoltando magari i consigli di chi, come lui, ormai da oltre tre lustri è ai vertici del tennis mondiale.

“Per poter rimanere a questi livelli serve innanzitutto circondarsi di una squadra competente e di cui ci si possa fidare ciecamente“, ha spiegato Djokovic, sottolineando anche come sia importante mantenere un equilibrio costante tra la vita professionale e la vita personale.

“Mi sembra comunque che Jannik abbia capito ciò di cui ha bisogno“, ha chiosato l’ex numero uno al mondo, aggiungendo: “Il suo prossimo obiettivo sarà comprendere la formula giusta per investire sul suo corpo, prevenire gli infortuni, rimanere sano e motivato, senza perdere la passione per il tennis“.

Parole di cui Sinner potrebbe fare tesoro in futuro. Il consiglio di un grande come Djokovic, per quanto possa essere considerato un suo rivale, non deve infatti in alcun modo essere sottovalutato. Anche perché la nostra speranza, in fondo, è che Jannik possa diventare davvero una sorta di erede dell’immenso Nole. E forse se già riuscisse a fare la metà di quanto fatto dal tennista di Belgrado, potremmo dirci più che soddisfatti.