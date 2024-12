Roma, Ranieri prova a rimettere insieme i pezzi

Ranieri raccoglie i cocci e prova a rimettere insieme i pezzi della Roma. La caduta contro la Dea ha rigettato nel fuoco il mondo giallorosso, perché se è vero che l’approccio per il Ranieri ter non è stato dei più morbidi tra Napoli, Tottenham e Atalanta, è vero anche che i progressi visti in campo sono ancora troppo pochi, e soprattutto non è stata trovata la soluzione al problema principale, quello di una Roma che fatica a tirare in porta.

Fattori che si sommano ad una classifica da bollino rosso, 15esimo posto a soli due punti dalla zona retrocessione, e una sfida con il Lecce all’orizzonte che per forza di cose va etichettata come scontro salvezza. Trovare una buona notizia in questo mare mosso sembra un’impresa impossibile, ma quanto meno dall’infermeria i bollettini di Hummels e Cristante, usciti per infortunio contro l’Atalanta, non sembrano troppo preoccupanti.

O almeno Per il tedesco, fermato da una contrattura ai flessori della schiena che dovrebbe essere smaltita in vista del Lecce, mentre per Cristante si tratta di un Trauma distorsivo alla caviglia, che molto probabilmente gli farà saltare la sfida coi salentini, ma necessita di ulteriori aggiornamenti e monitoraggio costante. Insomma, i problemi non mancano, anzi, la Roma ci naviga dentro fin dall’inizio di questa stagione burrascosa, ora tocca al timoniere Ranieri far uscire la sua nave dallla tempesta, sperando di scorgere un bagliore di luce all’orizzonte.