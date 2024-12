Classifica costruttori rivoluzionata: rivelazione sconcertante

In Formula 1 cambia tutto: la classifica Costruttori è rivoluzionata, caos clamoroso la rivelazione è sconcertante

Il Mondiale di Formula 1 è ormai all’epilogo. Domenica 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata Concezione, si svolgerà sull’iconica pista di Abu Dhabi l’ultimo Gran Premio di un Mondiale che, rispetto al passato, è stato decisamente più combattuto.

Colpi di scena vibranti e soprattutto il dominio della Red Bull messo in discussione nella fase centrale, con Verstappen che ha persino rischiato di poter perdere il Mondiale. Nelle ultime gare, poi, l’olandese – aiutato dalla fortuna – ha mostrato di che pasta sia fatto ed alla fine ha chiuso i conti a Las Vegas.

Il Mondiale però non si è affatto chiuso, anzi. O meglio, se su quello piloti il sigillo finale è stato messo da tempo, c’è da lottare e combattere ancora per quello Costruttori. E proprio a dimostrazione di come la scuderia di Milton Keynes abbia vissuto momenti di grande difficoltà e passaggi a vuoto, il titolo iridato riguarda la McLaren e la Ferrari.

A Woking devono difendere 21 punti, un margine non ampio considerati i 43 punti in palio in un singolo Gran Premio ma non sono nemmeno pochissimi considerato come manchi una sola gara all’epilogo. Alla Ferrari servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per poter conquistare un titolo che manca ormai dal 2008.

Formula 1, classifica Costruttori: colpo di scena clamoroso

La McLaren è ovviamente favorita e questo ipotetico successo addirittura si attende da ben 26 anni: l’ultima volta che infatti il team britannico conquistò il titolo Costruttori era il 1998. Un traguardo che sarebbe storico, anche perché nessuno si aspettava una crescita così rapida da parte della scuderia.

Lo stesso team princpal Andrea Stella – italianissimo ed ex Ferrari – si è detto quasi sorpreso. “Ad Abu Dhabi l’ultima gara del 2024 e sono orgoglioso per il lavoro in McLaren di ogni singolo membro del team. Fino a 12 mesi fa era impensabile il poter lottare per il Campionato Costruttori di Formula 1” ha sostenuto, ribaltando sostanzialmente le aspettative di classifica.

Elogio anche i due piloti, Lando Norris ed Oscar Piastri nonostante non siano mancati i momenti di tensione. “Hanno disputato una stagione fantastica e so che daranno il massimo. Siamo determinati come squadra a portare a termine il lavoro” ha poi concluso.

“Una stagione che non dimenticherò mai, dal primo successo a Miami a lottare per il titolo iridato piloti” ha ammesso Lando Norris che ha poi ringraziato il team per la monoposto davvero competitiva. “La concentrazione è sul Campionato Costruttori, dobbiamo essere al melgio e pronti” ha invece sostenuto Piastri, decisamente battagliero.